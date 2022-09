Vrchní komisařka podala státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Do obce ve zmíněný den vyjížděli kriminalisté i vrtulník letecké záchranné služby. „Policisté v bytě nalezli ženu bez známek života, která zemřela násilnou smrtí, a zraněného podezřelého muže,“ informovala mluvčí policie Dagmar Brožová. Obviněného s bodnými zraněními, které si zřejmě po činu způsobil sám, transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice v Plzni. „Muž byl transportován se středně těžkým zraněním a při vědomí na emergency do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ sdělila v sobotu Deníku mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.