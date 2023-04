Mirga byl poprvé ve vězení pár měsíců na přelomu let 2008 a 2009, pak byl krátce na svobodě, kde oslavil osmnáctiny, a hned po nich, v létě 2010, putoval zpět za mříže. Měl si odpykat několik let za loupež, ale nakonec hleděl na svět skrz zamřížovaná okna kvůli své mimořádné agresivitě bezmála dvanáct let v kuse. Již v roce 2013 ho totiž sokolovský soud potrestal za napadení dozorců v Kynšperku nad Ohří 1,5 rokem vězení. Pak za totéž, ovšem ve věznici v Ostrově nad Ohří, dostal dva roky, a do třetice byl odsouzen za útok na bachaře ve Valdicích k dalšímu 1,5 roku nepodmíněně. Pak mu prodloužil soud v Praze pobyt za mřížemi o 2,5 roku za zranění spoluvězně na Pankráci a nakonec „vyfasoval“ u libereckého soudu 3,5 roku za křivé obvinění dozorce.

Pedofil si na netu hrál na kluka, sexuálně útočil na školačky. Odsedí si pět let

Když už mu v roce 2012 chybělo do výstupu jen pár týdnů, neudržel znovu nervy na uzdě, tentokrát v plzeňské věznici. „S nadávkami se setkáváme často, ale útoky, jako jeho, jsou výjimečné,“ řekl Deníku mluvčí nápravného zařízení Martin Černý.

Vše začalo tím, že Mirga spolu s dalším odsouzeným zapálili koš v cele ve speciálním oddíle, kde si vězni odpykávají kázeňské tresty. Když je dozorci pustili ze zakouřené cely, nechal se druhý z mužů zavřít na odkládací celu. Mirga to ale odmítal, bachařům vulgárně nadával a pak jednoho z nich nečekaně švihl do obličeje ručníkem, který měl do té doby okolo krku. Když se ho dozorci pokusili povalit na zem, opět zaútočil.

„Odstrčil mě, asi nohou, to nevím, až jsem přeletěl celou chodbu. Snažil jsem se vyhnout hlavou otevřeným kovovým dveřím, ale rukou jsem narazil do stolku. Měl jsem zraněný loket, který krvácel, a poraněné zápěstí. Dva dny jsem bolestí nespal,“ popsal u plzeňského soudu dozorce, který musel být v pracovní neschopnosti, stejně jako jeho kolega, jemuž Mirga poranil koleno a pokousal ho na ruce a na břiše, ač dobře věděl, že má žloutenku typu C, a může dozorce touto nebezpečnou nemocí nakazit. Když byl konečně zpacifikován, ještě jednomu z mužů v uniformě opakovaně vyhrožoval, že si na něj počká a umlátí ho baseballovou pálkou.

Se psy hledala zasypané, utonulé, drogy i schované mobily. Teď stráží vězně

Mirgovi byl v minulosti přiznán třetí stupeň invalidity, neboť trpí těžkou poruchou osobnosti. Je impulsivní, agresivní, až sadistický, jeho vztahovačnost dosahuje až paranoidity. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti ale byly zachovalé, a tak je trestně odpovědný.

Proč zaútočil, Mirga u soudu nevysvětlil. Místo něj totiž dorazila omluvenka, že je nemocný. Jeho lékař ale sdělil, že má jen rýmu a kašel, a tak soudkyně Lenka Prýcová omluvu neuznala a se souhlasem státní zástupkyně Marie Čechové se jednalo v nepřítomnosti obžalovaného. Tomu hrozí až čtyřletý nepodmíněný trest. Verdikt by mohl padnout v květnu.