Podle obžaloby jel Zdeněk Z. se Škodou Octavia 5E na Klatovy, kde kolem 18. hodiny přecházel Milan K. se svojí ženou čtyřproudovou silnici k autobusové zastávce. První šla manželka a za ní muž, který se v době střetu nacházel u levého okraje pravého jízdního pruhu. Muž utrpěl sdružená poranění, kterým na místě podlehl. Obžalovaný se tak u soudu zpovídá z přečinu usmrcení z nedbalosti.

Dle výpovědi Zdeněk Z. v první chvíli nevěděl, že Milana K. srazil. Z místa odjel a vrátil se zpět po nějaké době. „Chtěl jsem se zařadit do levého pruhu, tak jsem se podíval do zpětného zrcátka a v tu chvíli jsem pocítil zprava náraz, ale nic jsem neviděl. Brzdil jsem, vrátil jsem se, ale nic jsem nenašel. Myslel jsem, že to byl divočák. Dojel jsem do Kocourova, kde jsem zjistil, že auto je poškozené. Jel jsem zpátky a zavolal policii a své ženě,“ vypověděl obžalovaný.

Sraženého muže u silnice našel jeho syn, kterého volala matka. „Zavolala mi a říkala, že přecházeli silnici, slyšela ránu a táta se ztratil, že ho nemůže najít, jestli bych mohl přijet. Když jsem přijel, byla na zastávce, rozsvítil jsem si světlo a šel se podívat podél silnice. Našel jsem tátu ležet u krajnice. Zavolal jsem záchranku a začal ho oživovat. Bohužel už ale nejevil známky života. Máma byla hodně vystrašená,“ popisoval u soudu syn.

Během oživování k němu přišel Zdeněk Z. s manželkou, která za ním přijela. „Pán byl z toho špatný, tak si sedl. Paní šla do auta pro lékárničku a pomáhala mi. Pak přijela záchranka, policie a vše se vyšetřovalo. Máma z toho byla hodně špatná, byli na sobě závislí, chodili všude spolu,“ dodal syn s tím, že i pro něj to bylo velmi těžké.

Podobně situaci jako on popsala i manželka Zdeňka Z., kterou zavolal na místo, protože měl poškozené auto a jelikož šlo o služební, musel volat policii. Následně zjistil, co se skutečně na místě stalo. „Manžel mi volal, že srazil zvíře, že mám přijet, že má auto nepojízdné. Zastavila jsem před mostem ve směru na Horažďovice. Čekali jsme na policii, po chvíli jsme slyšeli hlasy, běželi jsme přes silnici k nim. Tam jsme viděli, že nešlo o zvíře, ale že tam leží pán. Manžel z toho byl v šoku, tak jsem mu řekla, ať si sedne. Já jsem se zapojila do první pomoci. Když jsem se vrátila s lékárničkou, tak už stál u pána i manžel,“ vypověděla žena u soudu.