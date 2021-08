Muž bydlel v letech 2011 až 2019 s oběma dcerami postupně na několika ubytovnách v Plzeňském a Středočeském kraji. S dívkami měl podle obžaloby vynucený pohlavní styk dlouhodobě. Trvalo roky, než se jedna z nich svěřila svému příteli, jenž ji přiměl vše oznámit policii.

Starší z dcer podle obžaloby opakovaně znásilnil, i když křičela, prosila ho, aby toho nechal. Snažila se ho odstrkovat, bránila se. Ale byla slabší než on. U dívky se v následku otcova znásilňování rozvinula posttraumatická stresová porucha, která ji výrazně omezuje v životě. Mladé ženě se hrůzné okamžiky stále vracejí, trpí nechutenstvím, poruchami spánku. Vše ji může doživotně poznamenat.

Druhá z dcer, která je aktuálně hospitalizována v psychiatrické nemocnici v Dobřanech, měla být taktéž roky znásilňována. Dívka, která je na mentálně na úrovni čtyřleté holčičky a neví ani kolik je jí let, ukázala na panenkách, co vše jí otec dělal, a uvedla, že to bylo na stole, v posteli i na zemi.

Muž se u soudu k tomu, že měl sex s oběma svými dcerami, přiznal. „Bylo to v době, kdy jim ale už bylo patnáct let,“ hájil se. Tvrdil také, že se dívky nebránily. Jako důvod sexu s vlastními dětmi uvedl, že s ním jeho tehdejší partnerka nechtěla spát.

Krajský soud ho za znásilnění a soulož mezi příbuznými poslal na 8 let do věznice se zvýšenou ostrahou, muž se ale odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, který vrátil případ zpět k projednání do Plzně. Nový verdikt je pro obžalovaného, jehož advokát požadoval podmínku, o něco mírnější. Dostal sedm let ve věznici s ostrahou, zároveň musí dceři zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 200 000 Kč. Verdikt není pravomocný. Obžalovaný se z líčení omluvil a státní zástupkyně si ponechala lhůtu.