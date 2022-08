Těžce přitom zranil spolujezdce, známého plzeňského holiče Karla Haidelmayera (37), jenž mimo jiné přišel o oko. Müller za to dostal na jaře od klatovského soudu mírnou podmínku. Po odvolání všech zúčastněných se věcí nyní zabýval Krajský soud Plzeň, jenž se ztotožnil se závěrem soudu nižší instance, že výmluva řidiče na štípnutí hmyzem je zcela účelová, nicméně je podle něj nezbytné doplnit dokazování. Případ se tak vrací zpět do Klatov.

Od nehody uplynuly už více než dva roky, stala se 22. dubna 2020. Pro Haidelmayera si tehdy kvůli úpravě vousů zaletěl vrtulníkem známý podnikatel z Klatovska Zdeněk B. a odvezl ho na své sídlo. Po přistání zaujal holiče nadupaný sportovní vůz. S Müllerem se dohodl, že ho sveze. „Řekl mi, ať se nepoutám, že je to složité,“ tvrdil soudu Haidelmayer a dodal, že řidič jel velice rychle.

„Měl jsem regulérně zlomený vaz, ale nebyla poraněná mícha, což je svým způsobem zázrak. Ale krk mám spojený šrouby do lebky, což je hodně nepříjemné a limituje mě to. Dále jsem přišel o pravé oko, nerv je nenávratně poškozený. Také jsem měl poraněné plíce, prasklou lebku a další zranění,“ vyjmenoval Haidelmayer, který se kvůli zdravotním problémům musel vzdát oblíbené práce. Jeho zmocněnec po Müllerovi požadoval celkem 26,6 milionu korun coby bolestné, za obavy z blízkosti smrti, psychické problémy a především za ušlý zisk, minulý i budoucí. „Už nikdy nebude pokračovat v kariéře světově uznávaného kadeřníka,“ vysvětlil výši částky. Holič doplnil, že nechtěl, aby vše došlo až k soudu, ale marně čekal na dohodu. Müller mu měl coby odškodné nabídnout pouze drogy, což odmítl.

Müller soudu řekl, že supersport byl jeho, a to přesto, že dle svých slov pracuje jako hlídač a vydělává si maximálně 20 tisíc korun čistého měsíčně. Nehodu nepopíral, odmítl ale, že by Haidelmayera vyzval, aby se nepoutal, i to, že by jel rychle. „Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ prohlásil. Dodal, že je zkušený řidič, jezdil i s Ferrari či Porsche, a nikdy neměl žádnou vážnou nehodu.

Klatovský soud Müllera potrestal šestiměsíčním trestem, který podmíněně odložil na zkušební dobu 16 měsíců. Zároveň mu na 16 měsíců zakázal řídit motorová vozidla. S uplatněnými nároky poškozeného i zdravotní pojišťovnu odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „Soud dospěl k závěru, že nehoda byla způsobena nesprávným způsobem jízdy obžalovaného. Bodnutí hmyzem je účelová obhajoba,“ uvedl soudce Jan Kasal.

S verdiktem nebyl spokojen obžalovaný, státní zástupce ani poškozený, všichni se odvolali. „Krajský soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Klatovech a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Doplnila, že odvolací senát dospěl k závěru, že napadený rozsudek vycházel z neúplného dokazování, proto je přinejmenším předčasný, a jeho odůvodnění nesplňuje všechny náležitosti předepsané trestním řádem. „Krajský soud se ztotožnil s názorem okresního soudu a znaleckých posudků, když odmítl obhajobu obžalovaného, který spatřoval příčinu předmětné nehody v tom, že ho štípl hmyz a následně v důsledku úlekové reakce strhl řízení. Tuto obhajobu považoval Krajský soud v Plzni za zcela účelovou a lichou,“ řekla Rubášová. Dodala, že nicméně krajský soud ve svém rozhodnutí označil závěr okresního soudu, že obžalovaný je plně odpovědný i za těžkou újmu na zdraví poškozeného, za prozatím předčasný a nenáležitě zdůvodněný. Proto bylo nutno napadený rozsudek zrušit v celém rozsahu a věc vrátit okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí s pokyny k doplnění dokazování.