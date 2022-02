Zatím neznámý řidič tam dle svědecké výpovědi poškodil levé zpětné zrcátko zaparkovaného osobního vozidla Škoda Fabia combi a z místa ujel. Na fábii vznikla škoda ve výši přibližně 2000 korun. Druhý případ, kterým se policisté zabývají, jim byl oznámen 25. ledna. V blíže neurčeném období do 21. ledna byl poškozen sloupu telefonního vedení v Přimdě v ulici Novoveská u domu číslo 241. Vzniklou škodu policisté odhadli na 10 tisíc korun. Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly řádnému prošetření, aby se jim ozvali na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251, 974 322 015 nebo na linku 158.