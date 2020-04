Při kontrolách policisté řešili na hranicích několik porušení nařízení a omezili na osobní svobodě několik osob.

Na hraniční přechod Folmava přijely čtyři cizinky, které chtěly vycestovat do Spolkové republiky Německo. Při kontrole policisté zjistili, že ženy vstoupily do České republiky již v době nouzového stavu dne 19. března odpoledne. Policisté je do České republiky vpustili, neboť cizinky čestně prohlásily, že Českou republikou pouze projedou za účelem tranzitu do domovské země a vztahovala se ně tehdy platná výjimka.