Do dvou sklepních kójí se v Tachově vloupal zatím neznámý pachatel. Případem, který se stal od 24. do 26. května, se zabývají tachovští policisté.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Do bytového domu v ulici J. S. Koziny vnikl zatím neznámý pachatel, který prošel do sklepních prostor a následně překonal petlici jedné ze sklepních kójí, do které poté vnikl a nic neodcizil. V další části sklepa vnikl do jiné kóje, kdy i v tomto případě si nic neodnesl,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Jak dodala, pachatel svým jednáním způsobil majitelům sklepních kójí škodu na poškozených věcech, která bude vyčíslena až na základě odborného ohodnocení. Pachatel se dopustil přečinu krádeže a porušování domovní svobody.