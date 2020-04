Případem krádeže, který se stal v době mezi 24. a 26. dubnem v Tachově se zabývají tachovští policisté.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

,,V zahrádkářské kolonii U Minerálky zatím neznámý pachatel vnikl do kůlny jedné chatky, tu prohledal a odcizil z ní prodlužovací kabel, elektrické ponorné čerpadlo, aku nůžky a další zahradní nářadí. Poté vnikl do samotné chatky, kterou prohledal, aniž by něco odcizil," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková s tím, že pachatel tak způsobil škodu, která nebyla prozatím vyčíslena.