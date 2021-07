Nejčerstvější takový případ je ze začátku tohoto týdne. "V pondělí se povedlo strážníkům dohledat muže, který jako spolujezdec v motorovém vozidle byl k výše uvedeným kontejnerům přivezen a odpad vyhodil z okénka automobilu poblíž kontejnerů, aniž by se z vozidla obtěžoval dokonce vystoupit," uvedl Macák.

Na základě intenzivního šetření se ale strážníkům povedlo během hodiny pachatele zajistit. Přestupek s ním vyřešili příkazovým blokem na místě. "Když se nám ale nepovede konkrétního pachatele dohledat a máme třeba jen vozidlo, kterým byl odpad přivezen, postupujeme případ dále k přestupkovému řízení," dodal velitel.

Postih za to, že člověk způsobí černou skládku tím, že neuloží odpad do nádoby k tomu určené, může být podle zákona až deset tisíc korun, navíc se zápisem do rejstříku přestupků. Jak uvedla městská policie na svých stránkách, vzhledem k navyšujícímu se počtu tohoto protiprávního jednání bude této problematice intenzivněji věnovat svou pozornost, a to i v jiných lokalitách, než je kontejnerové stanoviště v centru města.