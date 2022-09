Václav D., který byl v minulosti už celkem pětkrát soudně trestán, dostal na jaře 2020 od Okresního soudu Plzeň-sever mírnou podmínku za onanování na veřejnosti. Přílišné ponaučení si z toho ale nevzal a rok poté začal opět s předváděním svého mužství před lidmi. Podle obžaloby, která v úterý zazněla u plzeňského městského soudu, v období od března do září 2021 přijel nejméně sedmkrát k autobusové zastávce ve Vejprnické ulici v Plzni a zaparkoval. Pak už byl průběh vždy stejný. „Ve vozidle VW Transporter částečně položil sedadlo řidiče, stáhl si kalhoty se spodním prádlem ke kolenům, vyndal svůj penis a po dobu 10 minut onanoval, poté si kalhoty oblékl a z místa odjel, kdy toto jednání bylo zřetelně vidět přinejmenším lidmi čekajícími na zastávce,“ řekl v obžalobě státní zástupce Jiří Růžička.

Václav D. u soudu nezapíral. „Jsem vinen, souhlasím i s právní kvalifikací. Lituji toho, ale nikomu jsem neublížil, nebylo to na nikoho směrováno,“ prohlásil obžalovaný. Přiznal, že v minulosti uvažoval o pomoci odborníků, ale nenašel odvahu je vyhledat. S navrhovanou sexuologickou léčbou souhlasil. „Myslím, že by mi to mohlo pomoci,“ řekl soudu před vynesením rozsudku.

Samosoudkyně Kateřina Kubiasová uložila Václavu D. za výtržnictví půlroční trest, který mu podmíněně odložila na zkušební dobu 16 měsíců, dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 4000 korun a také se musí podrobit ochrannému sexuologickému léčení v ambulantní formě. „Byl jste ohrožen trestem ve výměře až tři roky, protože jste se takového jednání dopustil opakovaně,“ připomněla soudkyně obžalovanému s tím, že postih je mnohem mírnější, neboť recidiva mu sice přitěžuje, ale na druhou stranu mu polehčuje prohlášení viny, projevení lítosti i ochota absolvovat léčbu. Verdikt je pravomocný.