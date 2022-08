„V neděli po 20. hodině přijali policisté oznámení o fyzickém napadení na jedné z plzeňských ubytoven. Policisté podezřelého muže, u kterého dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu, a to s výsledkem 2,5 promile alkoholu v dechu, na místě zadrželi. Při prověřování události zjistili, že 63letý cizinec s nožem v ruce zaútočil na svého o osm let mladšího spolubydlícího a způsobil mu bodnořezná poranění,“ popsala policejní mluvčí Hana Kroftová. Krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová doplnila, že napadený muž utrpěl pět bodných ran v oblasti hrudníku a dolní čelisti a má řeznou ránu u ucha. „V ohrožení života, ale při vědomí byl transportován na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ řekla Deníku Svobodová.

Vrchní komisařka již obvinila Ukrajince ze spáchání zločinu vraždy ve stadiu pokusu, za což mu hrozí 10 až 18 let vězení, a soudce Okresního soudu Plzeň - město ho vzal ve středu po poledni do vazby. „Je to vazba útěková. Je ohrožen vysokou trestní sazbou, minimálně deset let, navíc jde o pána z Ukrajiny, který je u nás poměrně krátce, pouze na vízum na strpění, nemá tu žádnou pevnou vazbu, zaměstnán je zřejmě nelegálně. Důležitá je dle mého i okolnost, že trest, který mu hrozí, pro něj může být za určitých okolností takřka doživotním,“ vysvětlil soudce Vladimír Žák.

Muž podle informací Deníku vysvětloval útok mimo jiné tím, že měli s napadeným konflikty z minulosti, údajně po něm kdysi střílel. A teď ho měl napadnout.