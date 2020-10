Více než jedno a půl promile nadýchal řidič, který se svým vozem havaroval v sobotu nedaleko Přimdy. Chtěl se ale vyhnout setkání s policií, a tak si přivolal kamaráda, aby jej odvezl k lékaři.

Ilustrační foto | Foto: MP Pce

Nehoda se podle policejní zprávy stala kolem sedmé hodiny ráno na silnici číslo 198 mezi Přimdou a Mlýncem. „S vozidlem VW Golf jel 39letý řidič, který nezvládl řízení vozidla a vyjel do protisměru, kde mimo komunikaci narazil levým bokem vozidla do vzrostlého stromu. Řidič se při havárii zranil, a tak poprosil svého kamaráda, aby jej odvezl do nemocnice na vyšetření,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.