Tachovští policisté žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení útočníka, či k ustanovení totožnosti pětice mužů – důležitých svědků napadení, aby se jim ozvali na telefonní číslo 974 337 701, nebo aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Své poznatky mohou sdělit i na jakékoliv policejní služebně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.