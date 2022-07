Zdroj: Youtube

Pavel K. dostal už vloni u plzeňského městského soudu podmínku za padělání vysokoškolských diplomů a dalších listin. Zájemcům byl podle rozsudku schopen zařídit vše, na co si vzpomněli – nabízel vysokoškolské tituly, vysvědčení o maturitní zkoušce, o absolutoriu VOŠ či o rekvalifikaci, ale i třeba vysvědčení o absolvování konzervatoře. O tom, že by ho výchovný trest přiměl k tomu, aby se živil poctivě, ale nemůže být řeč. Ve svém „podnikání“ pokračoval, a dokonce nabídku rozšířil, což neušlo policii. Muže již vloni v říjnu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou. Soudce ovšem tehdy neakceptoval návrh na jeho vzetí do vazby. Jenže ani této šance si Pavel K. nevážil. „Kriminalisté následně zjistili, že muž ve své nelegální činnosti pokračuje i nadále. Opětovně jej proto zadrželi v polovině letošního března, kdy provedli také domovní prohlídku. Při ní byly zajištěny mimo jiné i další vyhotovené padělané listiny,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Hodan s tím, že tentokrát již Pavel K. ve vazbě skončil.

Podle obžaloby Pavel K. vyrobil s pomocí speciálního papíru a tiskárny nejméně devatenáct padělků dvoutisícovek, z nichž většina měla různá sériová čísla. Část předal coby úhradu dluhu svému známému, který s nimi platil na různých místech, část nejspíše uvedl do oběhu sám, zachyceny byly zejména při zpracování tržeb. Lidé, kteří měli padělky v ruce, podle svých slov netušili, že nejsou pravé. Kromě falešných peněz vyráběl Pavel K. i různé padělky listin, zájemcům dodal hned několik vysvědčení o maturitní zkoušce či o závěrečné zkoušce, diplom potvrzující vysokoškolský titul či falešné certifikáty EU COVID. Kromě toho měl doma řadu tiskopisů, jež chtěl použít jako pravé.

Spolu s Pavlem K. usednou na lavici obžalovaných i dva jeho zákazníci. Jedním je již čtrnáctkrát soudně trestaný recidivista a druhým dosud bezúhonný člověk. Oba si shodně koupili od Pavla K. falešné certifikáty, potvrzující očkování proti Covid 19. První k tomu přidal ještě falešné maturitní vysvědčení pro svoji přítelkyni a druhý pro sebe bakalářský titul v oboru antropologie.

Všem hrozí poměrně vysoké tresty.