Za poslední útok dostal sice teď ve čtvrtek nepodmíněný trest, ten je ale nepravomocný, a pokud by byl mladík propuštěn z psychiatrické nemocnice, kde se dosud léčil, mohl by podle otce útok zopakovat. Proto je rozhodnut požádat v takovém případě i o policejní ochranu.

Martin M. měl s tátou bezproblémové soužití do doby, než propadl drogám. Od té doby otce opakovaně napadal, vyhrožoval mu, zbil ho do krve. I když se mladík odstěhoval k matce do Plzně, Radek M. se ho podle svých slov tak bál, že si pořídil na svoji obranu pistoli, jeho družka Alena K. se vyzbrojila pepřovým sprejem a nožem.

Vyplatilo se jim to vloni na jaře. Tehdy k nim Martin M. vtrhl domů a na otce zaútočil železnou tyčí, kterou ho poranil na břiše. „Krvácel jsem a hodně to bolelo, ale naštěstí se mi podařilo vzít do ruky zbraň a on utekl. Věřím, že kdybych zůstal ležet, tak by zabil i Alenu, aby neměl svědky,“ řekl Radek M. u klatovského soudu. „Koukali jsme na zprávy, když přiběhl, bylo to strašně rychlé. Přes mě a stolek ji napálil Radkovi do břicha. Ten zařval, pak ale sáhl po pistoli, ovšem nevystřelil. Já volala policisty a záchranku,“ doplnila Alena K.

Martin M. se po útoku podrobil protitoxikomanické léčbě v psychiatrické nemocnici v Dobřanech, která byla nyní ukončena. Podle soudního znalce ale stále nemá drogy pod kontrolou a pokud by neabsolvoval ambulantní léčbu, je jeho pobyt na svobodě nebezpečný, útok by mohl zopakovat. On sám tvrdí, že to zvládne.

Líčení se konalo formou videokonference mezi soudem a psychiatrickou nemocnicí. Poškozený přinesl tyč, kterou ho syn napadl.Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Chci být čistý, abstinovat. Chci trávit čas v práci, dělat dvanáctihodinové směny. S otcem nechci navazovat kontakt, nechci mu ublížit,“ sliboval Martin M. soudu. Obhájce pro něj žádal podmínku, státní zástupkyně rok vězení a ambulantní léčbu. Soudkyně Martina Šimánková byla ještě tvrdší – Martina M. poslala na rok a půl do věznice s ostrahou a nařídila mu ambulantní léčbu. Verdikt není pravomocný, a tak by se teoreticky mladík mohl před nástupem za mříže ocitnout na svobodě, což děsí jeho otce i nevlastní matku.

„Pokud by ho propustili, okamžitě požádám o policejní ochranu, mám na to ze zákona právo. Chci, aby u nás policisté byli ve dne v noci. Rovnou od soudu si jdu také koupit zbraň, protože ta, co mám, je velká a nemohu ji mít u sebe 24 hodin. On nikdy žádný slib nedodržel, nikdy řádně neabsolvoval ambulantní léčení,“ řekl Deníku Radek M., jenž soudu přinesl dokonce ukázat tyč, jakou na něj syn zaútočil, aby doložil, jak málo chybělo k tomu, aby mu syn vážně ublížil nebo ho dokonce zabil. „Mohli jsme být mrtví oba. Proto je podle mě trest neadekvátní. Doufám, že v kriminále dostane za vyučenou, aby zapomněl na to, že jsem byl jeho táta, který by pro něj dýchal, a zapomněl na naši ves,“ uzavřel.