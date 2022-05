Vše začalo vloni v září tím, že se s nezaměstnaným Slovákem Györgyfim rozešla asi po dvouměsíční známosti Lucie L., která s ním žila na ubytovně v Dnešicích na jihu Plzeňska. Sbalila si věci a zavolala taxi, které ji mělo odvézt k matce. Čekat na něj šla k nedalekému obchodu. Zhrzený přítel, který měl v sobě kombinaci pervitinu a marihuany, tam ale přijel autem a udělal jí scénu. „Snažil jsem se jí domlouvat. Hádali jsme se, já jí rozházel věci a přitom jsem ji asi škrábl na krku. Ona na mě plivla a řekla „zmizni cigáne“, tak jsem odjel,“ řekl Györgyfi s tím, že když viděl přijíždět vůz taxi, otočil svůj sportovní vůz a rozjel se směrem k místu, kde taxikář Karel K. pomáhal Lucii L. s nakládáním jejích věcí do svého auta. Podle obžaloby proto, aby oba srazil autem. To se mu částečně podařilo.

„Sbíral jsem Lucii její rozházené věci, když jsem najednou uslyšel řev auta a ránu, zřejmě jak narazil do obrubníku. Otočil jsem se a kapota přímo přede mnou. Naštěstí jsem stihl nadskočit. Kdyby ne, tak bych tady nebyl. Vezl mě několik metrů na kapotě, pak zastavil,“ popsal Karel K., jenž díky své duchapřítomnosti vyvázl jen s drobnými zraněními.

Lucie L. sice při výsleších policistům tvrdila, že také musela uskočit, aby ji auto nesrazilo, ale u soudu otočila a uvedla, že sice uskočila, ale jen z leknutí, že auto bylo daleko. Jinak vypovídala i v dalších věcech. Předsedkyně soudního senátu Helena Przybylová ji během její výpovědi dokonce musela upozornit, že pokud nebude mluvit pravdu, bude trestně stíhána.

Sám obžalovaný přiznal jen to, že měl u sebe bezmála 5 g pervitinu. Našli ho u něj policisté, kteří ho objevili v lese, kam po činu ujel. Soudu tvrdil, že nikoho autem srazit nechtěl. Na místo prý jel, protože byl zamilovaný a chtěl dívce ještě zkusit domluvit. „Chtěl jsem zastavit za taxi. Byl jsem ale sjetý a nezvládl to,“ tvrdil soudu.

I když podle státní zástupkyně Věry Brázdové se Györgyfi dopustil mimo jiné pokusu těžkého ublížení na zdraví, za což by mu hrozilo až 12 let kriminálu, soud došel k názoru, že spáchal „jen“ pokus ublížení na zdraví, kde je sazba mnohem mírnější. „Obžalovanému byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 1 roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Uložen byl i trest propadnutí věci – motorového vozidla,“ řekla Deníku mluvčí KS Plzeň Jana Durná. Radovat se ale cizinec zatím nemůže. Státní zástupkyně, která v obžalobě navrhovala pětiletý nepodmíněný trest, podala na místě odvolání proti rozsudku a stížnost proti usnesení o propuštění obžalovaného z vazby. Györgyfi bude tedy nadále ponechán ve vazbě. Obžalovaný, jenž podle svých vyjádření nejspíše počítal s vězením, si ponechal lhůtu pro podání odvolání.