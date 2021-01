Plzeňský krajský soud začal projednávat případ zpronevěry. Z té je obžalovaný plzeňský podnikatel Bohumil Kámen, který měl v letech 2012 až 2017 zpronevěřit více než 19 milionů korun.

Obžalovaný Bohumil Kámen (na snímku vpravo). | Foto: Deník/L. Prokšová

Sbalil miliony, které mu nepatřily, a utekl do Thajska. Jenže se ho podařilo vypátrat a vloni v létě byl deportován do České republiky a vzat do vazby. Teď stanul jedenašedesátiletý plzeňský podnikatel Bohumil Kámen před Krajským soudem v Plzni. Majitel několika směnáren se zpovídá ze zpronevěry, za kterou mu hrozí odnětí svobody na pět až deset let.