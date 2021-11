Až osm let za mřížemi hrozí Georgu Kleinovi (55) z Prahy, za to, že se podle obžaloby snažil podvodem získat kompenzační bonusy, které stát vyplácel podnikatelům, jimž způsobily újmu restriktivní opatření spojená s covid-19. Muž, který částečně skutečně Finanční úřad obelstil, u klatovského okresního soudu ve čtvrtek vinu popřel.

Georg Klein u klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Klein, který má v trestním rejstříku už jedenáct záznamů a v současnosti je jednatelem soukromé firmy, sepsal podle obžaloby vloni v dubnu a květnu pět žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, které e-mailem odeslal na podatelnu finančního úřadu. Čtyři do Klatov, jednu do Trutnova. Žádosti zasílal jménem Zuzany J. a Milana S., ovšem bez jejich vědomí. Peníze žádal zaslat buď na účet, k němuž měl dispoziční oprávnění, nebo na účet, který patřil jeho o 28 let mladší přítelkyni Kláře P. Uspěl ale jen jednou, když mu finanční úřad vyplatil 25 tisíc korun. Další bonusy v celkové výši 103 tisíc korun mu již na účet odeslány nebyly.