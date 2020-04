Policie odložila případ faráře I. F. ze severu Plzeňska, který byl podezřelý ze sexuálního zneužívání. „Nebyla naplněna skutková podstata trestného činu,“ řekla Deníku policejní mluvčí Martina Korandová. O tom, zda se duchovní vrátí do funkce, jejíž vykonávání mu v lednu zakázal plzeňský biskup Tomáš Holub, ale církev teprve rozhodne.

Dlouholetý farář římskokatolické farnosti Dolní Bělá a dojíždějící duchovní správce římskokatolické farnosti Ledce na severu Plzeňska I. F. byl podle informací Deníku podezřelý ze sexuálního obtěžování chlapců, které se ale mělo odehrát už před lety.

I když policie případ odložila, neznamená to, že se I. F. vrátí do funkce. „Pro mě je zásadní, jak dopadne církevní vyšetřování, které v této chvíli ještě běží, nikoli to státní. Církev má mnohem přísnější kritéria, než má stát, takže do doby, než bude církevní vyšetřování uzavřeno, se nic měnit nebude,“ vysvětlil biskup Holub.