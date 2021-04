Oba byli opilí a oba útočili na své protivníky noži. Oba také skončili shodně ve vazbě, o čemž dnes rozhodly soudy v Klatovech a Domažlicích. Řeč je o dvou Rumunech, kteří se o víkendu dopustili pokusu vraždy.

Rumun, který těžce zranil nožem v neděli v Sušici muže, před klatovským soudem. | Foto: Deník/Milan Kilián

Jen v pantoflích, spoutaný „na medvěda“, pohled upřený do země. Doprovázen zakuklenými policisty se samopaly. Tak přišel v úterý odpoledne ke klatovskému soudu 31letý Rumun, který v neděli v podvečer zaútočil v Sušici na 29letého Ukrajince poté, co se s ním a jeho partou dostal do sporu na ulici před obchodním domem. Důvodem byla dle dostupných informací žena, která s Rumunem dříve žila. Rozešli se, ale on na ni stále žárlil. Ovlivněný alkoholem, který předtím vypil, svému sokovi doslova rozpáral břicho. Ten je teď v kritickém stavu v plzeňské Fakultní nemocnici, kam ho převezl vrtulník.