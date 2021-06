Řidič vozidla Audi Q5 nezastavil německým policistům, kteří zjistili, že auto je kradené. Vůz ujížděl po dálnici D5 na Plzeň, posléze jej němečtí policisté ztratili z dohledu u Bezděkova, kde auto zabočilo na lesní cestu. Následně bylo lokalizováno u Čečkovic. Jeden muž policistům oznámil, že u nastartovaného vozu viděl podezřelého muže, který se ptal, kde se vlastně nachází a po kolejišti pak směřoval k Boru.

"Policisté proto ihned začali pátrat po hledaném muži, do akce bylo zapojeno několik hlídek a do pátrání se k tachovským policistům a psovodům přidaly i hlídky z dalších územních odborů. Vzhledem k tomu, že hlídky propátrávaly kolejiště a jeho okolí, byla z důvodu bezpečnosti přibližně na 45 minut zastavena vlaková doprava na trati. Vyžádán byl i policejní vrtulník," informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Pachatel auto poškodil v úmyslu ztížit policistům práci.Zdroj: Policie ČRMuže, který odpovídal popisu hledaného, zahlédla hlídka borských policistů. Na výzvy, aby zůstal na místě, muž nereagoval. Začal utíkat po poli k pískovně, policisté jej pronásledovali. Pronásledovaný se mezitím dostal na silnici, kde se snažil zastavovat auta. "Poté, co pachatele hlídka doběhla, za pomoci donucovacích prostředků – hmatů a chvatů – jej zpacifikovala a muži přiložila služební pouta," doplnila mluvčí.

Na borském obvodním oddělení policisté pachatele ztotožnili. "Zjistili, že se jedná o 24letého cizince. V souvislosti s trestnou činností, které se zadržený muž dopustil, na něj vydal německý okresní soud evropský zatýkací rozkaz. Muž se následně podrobil testu na omamné a psychotropní látky, který detekoval amfetamin."

Jak dále policejní mluvčí uvedla, muž začal být zřejmě vlivem vyčerpání po běhu a samotné drogy malátný a přestal s hlídkou komunikovat. Na místo proto policisté přivolali záchrannou službu, která zadrženého muže převezla k potřebným vyšetřením. "Po nich byl cizinec převezen do policejních cel. Policejní komisař následně o celé skutečnosti informoval krajského státního zástupce, který na základě evropského zatýkacího rozkazu podal návrh k vzetí muže do vazby," uvedla Jiroušková. Soud návrh akceptoval a cizinec bude předán do Německa, kam bude předáno také zajištěné vozidlo, které zvenčí pachatel poškodil a do interiéru auta naházel suchou trávu a zeminu, protože se domníval, že kriminalistům ztíží práci.