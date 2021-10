Zpovídá se z toho, že ztloukl souseda, z něhož si navíc udělal otroka. Esperanza, jehož k soudu přivedli tři členové eskorty v neprůstřelných vestách, vše označil za komplot policistů.

Esperanza ještě pod jménem Janeček v roce 1998 zavraždil nožem v Sušici o dva roky staršího muže. Dostal 11,5 roku, pobyt za mřížemi si ještě prodloužil kvůli šikaně spoluvězňů. Po návratu se opakovaně dostal do střetu se zákonem, když v městečku na Otavě bezdůvodně napadl řadu lidí. Mimo jiné v roce 2013 v Magic Clubu několika hostům, mezi nimiž byly i ženy, tzv. hlavičkami přerazil nos a způsobil další zranění, po pár dnech v restauraci U Smrku zbil dva důchodce.

Ani po posledním návratu z vězení do Sušice dlouho nevydržel sekat latinu. „Asi týden byl klid a pak začal vyvádět,“ řekl klatovskému soudu Stanislav L, jenž žil s Esperanzou v jednom domě. Dodal, že agresor tyranizoval sousedy. „Na vlastní oči jsem viděl, jak jednomu močil na hlavu. Jindy souseda zbil tak, že musel být operován. Nikdo ale nic nehlásil, já se taky bál,“ řekl 45letý Slovák s tím, že i jeho Esperanza opakovaně mlátil. Musel mu vynášet smetí, nosit dřevo a chodit nakupovat alkohol a cigarety. „Někdy jsem ze strachu spal mimo dům,“ popsal Stanislav L. s tím, že vše vyvrcholilo letos v červenci, kdy ho obžalovaný zbil hned dvě noci po sobě a on skončil v péči lékařů. „Takový člověk nemá mezi námi co dělat. Já od té doby v noci nespím,“ řekl cizinec, na němž bylo vidět, jaký má z propuštěného vraha strach.

Esperanza soudu řekl, že je nevinný. „Návrh na uzavření dohody o vině a tresu mě uráží,“ prohlásil. Dodal, že souseda nikdy nešikanoval a že ho ani nezbil. „Slyšel jsem ránu. Šel jsem se podívat a našel ho, jak leží opilý na schodech. Tekla mu krev,“ řekl s tím, že před soudem je podle něj proto, že ho nemají v Sušici rádi. „Stanislav L. je ovlivněn policisty,“ prohlásil Esperanza, který prý nechápe, proč je ve vazbě. „Mám odsezeno 22 let a nevím, proč bych se schovával. Nikdy jsem neutíkal,“ tvrdil. Soudce Petr Sperk ho ale na svobodu nepropustil.

Líčení bude pokračovat v listopadu výslechem řady svědků, Esperanzovi hrozí až čtyři roky vězení. Ještě předtím ale bude podle informací Deníku obviněn z brutálního útoku na jiného souseda. Zlomil mu očnici, čelist, nos, loketní kost a způsobil i řadu dalších zranění.