Zatím poslední z nich se stal na Plzeňsku. „Mladá žena přijala telefonní hovor, kdy se jí neznámý muž představil jako pracovník banky a sdělil jí, že na jejím účtu mělo dojít k podezřelým transakcím, které nyní potřebuje prověřit a zkontrolovat. Postupně z ní vylákal číslo platební karty a údaje k internetové aplikaci. Zajímal ho i zůstatek na bankovním účtu,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová. Dodala, že podvodník nakonec ženu přesvědčil, aby si navýšila limit pro platbu kartou. Takto získané informace následně zneužil a prostřednictvím internetového bankovnictví provedl neoprávněnou platbu z jejího účtu. Způsobil škodu přes sedm tisíc korun.

Další dva velmi podobné případy zaznamenali předtím policisté na Klatovsku. I tam se obětí podvodníků staly ženy. Jedné „pán z banky“ volal, že na účtu peněžního ústavu byly zjištěny spamové odečty s tím, že do patnácti minut musí problém vyřešit nebo žena přijde o peníze. Druhé pak volající sdělil, že byl napaden její počítač a z účtu v peněžním ústavu došlo k neautorizovaným platbám. Dotyčné uvěřily a prozradily mu i tak důvěrné informace, jako jsou přihlašovací údaje ke vstupu do elektronického bankovnictví či potvrzovací SMS kódy. První za to zaplatila částkou 20 000 Kč, která jí zmizela z účtu. „Druhá poškozená zjistila, že byl zřízen a změněn účet u poskytovatele telefonních služeb. Žena okamžitě případ řešila v bance i na policii,“ informovala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

„Policisté před takovými případy důrazně varují! Nedejte se oklamat podobnými telefonáty, nikomu po telefonu nesdělujte své osobní ani bankovní údaje. Vše důležité vyřizujte osobně na pobočce banky,“ varovala Raindlová.