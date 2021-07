Až na dvanáct let může jít za mříže Denisa O. (25), která podle obžaloby uchopila vloni v srpnu v azylovém domě v Rokycanech do rukou svého pětiměsíčního synka Tomáše a dvakrát s ním silně udeřila o zeď. Chlapeček utrpěl tak závažná zranění, že ochrnul a oslepl. Matka tří dětí, z nichž ani jedno nemá ve své péči, ale u Krajského soudu v Plzni v úterý vinu popřela. Řekla, že s chlapečkem upadla, když se jí zatočila hlava.

Nezodpovědná matka

Denisa O., která je opět těhotná a s novým přítelem žije na Plzeňsku, řekla, že je matkou tří dětí. „První je v pěstounské péči na Slovensku, o druhé se stará otec a třetí, Tomášek, je v pěstounské péči na Klatovsku,“ vypočítala žena, která si u soudu nemohla vzpomenout, kdy naposledy pracovala.

Její bývalý partner Pavel B., s nímž žila od listopadu 2017 do května 2020 a s nímž má své druhé a třetí dítě, ji vykreslil jako nezodpovědnou matku. „Dcera se nám narodila v listopadu 2018. Když jí bylo pět měsíců, odešla Denisa ode mě za jiným chlapem. Já pak dostal malou do péče. Denisa se později vrátila, v květnu 2020 jsme se ale definitivně rozešli a ona šla s malým do azyláku. Dceru teď vídá jen jednou za dva týdny na hodinu,“ řekl muž a dodal, že se marně snažil o to, aby se Denisa vzpamatovala a chovala jako normální žena.

Bylo to nechtěně

Denisa O. při výsleších na policii přiznala, že s chlapcem o zeď udeřila. „Bylo to ale nechtěně. Prudce jsem se otočila a jak jsem ho měla v náručí, tak jsem s ním praštila o zeď. Jednou také spadl z gauče,“ uvedla na policii mladá žena. U soudu ale už nabídla jinou verzi. „Zamotala se mi hlava a já jsem s ním nechtěně spadla. Nebylo to úmyslně, nikdy bych mu neublížila. Byla jsem tehdy hrozně vyčerpaná, některé dny jsem ani nejedla,“ líčila s tím, že k lékaři dítě odvezla asi až po čtyřech, pěti dnech. Na doplňující otázky soudu ohledně chlapcova zranění odmítla odpovídat.

Podle soudního znalce Miroslava Dvořáka utrpělo dítě tříštivé zlomeniny týlní a lebeční kosti, mnohočetné pohmožděniny mozku a další zranění. Ochrnulo, zřejmě dočasně, a byla u něj konstatována slepota obou očí. Bylo nutné ho napojit na plicní ventilaci. Muselo být opakovaně hospitalizováno a operováno. „Ze soudně lékařského hlediska zranění dítěte svědčí o opakovaném násilí způsobeném druhou osobou,“ řekl znalec s tím, že údery o zeď musely být nejméně dva. To, že by se dítě zranilo při pádu, vyloučil. Dodal, že krevní výrony po těle chlapce svědčí o tom, že byl týrán.

Handicap do konce života

Nyní je Tomášek v pěstounské péči na Klatovsku. Podle zprávy rokycanské radnice mu musel být voperován tzv. shunt – hadička, která nadbytečnou tekutinu z mozku odvádí do dutiny břišní. Bude ji mít na doživotí. Tomášek dodnes nesedí ani nechodí. Má epilepsii a zatím nelze říci, zda uvidí či nikoli. Velmi špatně jí. Podle znalce bude do konce života handicapovaný.

Verdikt padne zřejmě v pátek.