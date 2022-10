Muž si doma topil grilem, otrávil dva členy rodiny

D. M. C. (29), jehož plné jméno nemůže redakce ze zákona nyní zveřejnit, neboť stále jde o přípravné řízení, na zhruba šedesátiletou ženu zaútočil 9. července časně ráno v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku.

Sex nechtěla, strhl ji na zem

Podle obžaloby muž, živící se jako řidič, v rozvojové zóně zahlédl ze svého auta procházející ženu. Nejprve ji pronásledoval vozem, pak vystoupil a vydal se za ní pěšky. Když ji dostihl, povalil ji na záda, svlékl ji i sebe a pokusil se o soulož. Tu mu ale překazil náhodný chodec, jenž se na místo přichomýtl.

Žena, která utrpěla natolik závažné zranění ruky, že musela být operována, podle zjištění Deníku policistům řekla, že se jí muž ptal, zda nechce sex, a pak ji chytil tak, že oba upadli. I když mu stále opakovala, že nechce, obnažil ji i sebe. On ale nedbal a snažil se dosáhnout svého. Naštěstí se tam v tu chvíli objevil zachránce, Ukrajinec jdoucí na vlak. Ten naštěstí nebyl lhostejný a zasáhl.

Útočník: Je to má manželka

„Viděl jsem na zemi dva lidi, oba částečně svlečené. Myslel jsem, že mají sex, tak jsem si jich nevšímal,“ líčil cizinec s tím, že pak ale zaregistroval, že chování mladíka k ženě není právě milostné, a rozhodl se proto zasáhnout. „Odstrčil jsem ho. Žena mi podala ruku, já ji odtáhl a schoval za sebe,“ popsal dění statečný zachránce s tím, že muž sice nejprve tvrdil, že jde o jeho manželku, ale když to popřela, vzal nohy na ramena. „Kdyby se tam neobjevil, tak by útočník dosáhl svého,“ řekla napadená žena.

Spravedlnosti Rumun dlouho neunikal, policie ho dopadla.

Útočník byl v minulosti v Čechách dvakrát soudně trestán, vždy pro majetkové delikty. Oba byly amnestovány prezidentem. Při výsleších si sypal hlavu popelem. „Udělal jsem chybu. Bylo to poprvé v životě, je mi to líto, už bych to nikdy neudělal,“ tvrdil. Po činu nebyl vzat do vazby, ale zůstal na svobodě.

Termín hlavního líčení dosud nebyl stanoven.