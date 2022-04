Trojice bydlela v Nýřanech, kde přebývala v garáži i autech. Všichni tři pravidelně užívali nitrožilně drogy. Aby na ně měli, nutil Bulhar Patricii podle jejích slov k prostituci. A to surově. „Škrtil mě. Musela jsem na Domažlickou i v době, kdy jsem měla své dny nebo bolesti. Někdy jsme tam byla i 24 hodin v kuse. Měla jsem v průměru tak čtyři zákazníky za den. Dělala jsem to s nimi v autě nebo jsme jezdili do sauny, do hodinového hotelu nebo do lesa. Denně jsem vydělala 500 až 5000 korun. Všechny peníze mi Todor sebral, nenechal mi ani na sušenky, jen občas jsem něco tajně schovala,“ uvedla Slovenka. To, že ji Todor bil, potvrdil i její kamarád Peter S. Ten uvedl, že sám se také stal obětí útoku Bulhara, který ho surově zbil kvůli penězům dřevěným hranolem. „Zlomil mi nohu. Po té ráně jsem mu dal 200 korun, vše, co jsem měl,“ popsal loupež Slovák.

Bral šperky i nářadí. Postrach majitelů domů a chalup jde za mříže

Arabadzhiev ale vinu popřel. „Není to pravda. Já jsem ji miloval, nechtěl jsem, aby šlapala. Žádné peníze mi dávat nemusela. Nikdy jsem ji neuhodil,“ tvrdil obžalovaný. Na tom, že je nevinný, setrval až do konce procesu.

Státní nástupce navrhl v případě uznání viny uložit obžalovanému za loupež a obchodování s lidmi souhrnný trest odnětí svobody o výměře 5 let se zařazením do věznice s ostrahou. Senát v čele se soudcem Janem Špetou uložil trest mírnější. Došel totiž k závěru, že muž se nedopustil obchodování s lidmi, kde je sazba 5 – 12 let, ale „jen“ kuplířství, kde je potenciální trest nižší. „Soud uložil obžalovanému souhrnný trest odnětí svobody v trvání 40 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu rovněž 40 měsíců,“ řekla mluvčí soudu Jana Durná. Původně navrhovaný trest vyhoštění soud uložit nemohl. „Jde o občana Evropské unie a má zde více než desetiletý pobyt, takže nemůže být vyhoštěn,“ vysvětlil Špeta. Verdikt není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu pro podání odvolání.