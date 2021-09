„Když jsem se to dozvěděla, psychicky jsem to nezvládla. Byla jsem několik měsíců v pracovní neschopnosti a brala léky na uklidnění,“ řekla u Krajského soudu v Plzni žena, jejíž malý syn se měl stát sexuální hračkou Markéty V. (27), družky svého otce, k němuž jezdil na víkendy.

Markéta V. u soudu v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián

Mladá žena, která podle svého vyjádření pracuje ve zdravotnickém zařízení, podle obžaloby chlapce narozeného v létě 2013 zavírala od roku 2017 do června 2020 do kumbálu, kde ho nechala tak dlouho, až se pokálel, pak vše musel holýma rukama uklidit. Lepící páskou mu zalepovala oči a pusu, přivazovala mu ruce a nohy k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky apod. „Obžalovaná měla nezletilého rovněž násilím donutit k pohlavnímu styku a čin spáchat způsobem srovnatelným se souloží tak, že jej měla osahávat na přirození, do análního otvoru zasouvat neznámý předmět apod,“ popsala Deníku mluvčí KS Jana Durná.