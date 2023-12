Vše se mělo stát po jednom z utkání nýrských ragbistů, letos 29. dubna před půlnocí, v baru v Nýrsku. Narazili tam na sebe Kodera a Ludvík I., kteří mají dlouhodobé spory. Vyměnili si pár slov a pak došlo i na fyzický konflikt. Kodera podle obžaloby udeřil o 16 let mladšího muže sevřenou dlaní do obličeje, čímž mu způsobil poranění levého oka a zlomeninu spodiny levé očnice a stropu dutiny horní čelisti. „Zranění si vyžádala operační zákrok na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň, a to rekonstrukci spodiny levé očnice titanovou individuálně tvarovanou síťkou, následně musela být kvůli dvojitému vidění provedena reoperace,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Barbora Marešová.

Ludvík I. soudu řekl, že ho Kodera napadl jako první, když ho natlačil na sloup a vyhrožoval mu. O chvíli později na něj měl zaútočit opětovně, ale to už padaly rány. „Kolik jsem jich dostal, nevím. Po první jsem instinktivně zaklekl a kryl si rukama obličej,“ tvrdil Ludvík I., jenž popřel, že by sám Koderu udeřil. Potvrdil ale, že byl v době incidentu opilý. Policii nadýchal přes 1,7 promile.

Úplně jinak však viděl událost Kodera, jenž byl dle svých slov na rozdíl od Ludvíka I. střízlivý. Soudu řekl, že se cítí být spíše obětí než viníkem. Prohlásil, že když se s Ludvíkem I. potkal a začali si vysvětlovat věci, kvůli nimž mají už roky konflikt, přiskočili k němu jeho kamarádi z ragby a přidrželi mu ruce, aby zabránili vyhrocení sporu. „Jenže on toho využil a dal mi ránu pěstí do obličeje. Kamarádi mě pustili, a když jsem viděl, že chce v útoku pokračovat, ohnal jsem se rukou. Bylo to jen jednou, on pak upadl na zem. Bylo to nešťastné,“ prohlásil Kodera s tím, že zatímco jeho sok byl po jedné ráně zraněn, jemu se nic v podstatě nestalo, neboť je zvyklý inkasovat tvrdé údery.

V baru nefungovaly kamery, které byly podle majitele už dva měsíce rozbité. Výpovědi svědků nahrály Koderovi, všichni se totiž shodli, že ho Ludvík I. udeřil první a on ho praštil až pak. Názory na to, kolikrát bouchnul, se lišily, i tak ale soudce Petr Sperk dospěl k závěru, že se obžalovaný, jemuž hrozily až tři roky vězení, nedopustil trestného činu. „Věc byla usnesením postoupena příslušnému městskému úřadu, aby se zabýval tím, zda nejde o přestupek. Je pravda, že tam byl zdravotní následek, ovšem dle znalce jde o běžné zranění. Poškozený navíc udeřil první. Ze strany obžalovaného ale nešlo o nutnou obranu, jak tvrdila obhajoba, neboť jde o trénovaného sportovce, který si měl být vědom své tělesné konstituce a zachovat se podle ní,“ vysvětlil soudce Sperk.