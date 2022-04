Čonka, který v minulosti bral pervitin a jako zvlášť nebezpečný recidivista si odseděl několik let, vinu popřel. „To, co státní zástupce popisuje, přehání. Je to jako vražda třetího stupně. Když chcete boj, tak budu bojovat,“ rozčílil se hned na začátku líčení obžalovaný. Dodal, že nikomu nevyhrožoval, nůž u něj nikdo nenašel a také to, že nůž u sebe nikdy nenosí.

FOTO: Západočeské muzeum vystavuje vzácný poklad nalezený na Tachovsku

Poškozený muž během hlavního líčení uvedl, že před nožem musel uhýbat. Kdyby to neudělal, Čonka by ho prý bodl. Největší strach měl pak o ženu, která mu pomáhala Čonku s křížem hledat a při konfliktu s ním stála na chodbě.

„Kříž zůstal v domě po předchozí majitelce. Říkala nám, že ho kdysi dostala od jednoho pastora. V té době se měla špatně a měla nemocné děti. Kříž je a dům měl chránit,“ vysvětlil význam předmětu správce, který je původem z Ukrajiny, je věřící a kříž chtěl kvůli jeho významu zachránit.

Státní zástupkyně požadovala pro recidivistu 12 měsíců za mřížemi a soudkyně Lenka Prýcová s navrženým trestem souhlasila. „Je to zcela adekvátní trest i s přehlédnutím k tomu, že pan Čonka je v současné době stíhán i za loupež. Navíc nemám sebemenší pochyby o věrohodnosti výpovědi poškozeného podpořenou výpovědí další svědkyně,“ vysvětlila soudkyně.

Podle ní je štěstí, že se při konfliktu nikomu nic závažného nestalo. „S ohledem na jeho trestní minulost je velice pravděpodobné, že by své výhrůžky zrealizoval,“ podotkla Prýcová.

Přísný trest

Soudkyně rovněž poznamenala, že neshledala žádné polehčující okolnosti, pouze ty přitěžující. „Nedoznal se, svého činu nelituje. Přitížila mu jeho recidiva,“ doplnila Lenka Prýcová.

Čonka se během stání choval nevhodně, hrál si s mobilním telefonem, smál se a hlasitě žvýkal. Po vynesení rozsudku si postěžoval, že je trest přísný a soud k výslechům pozval nevhodné svědky. „Vyslechli jste zlodějku a cizince, který u něj doma páchal trestnou činnost. Přišel jsem o svá práva, protože jste nemluvili s nestrannými lidmi,“ rozčiloval se.