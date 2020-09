V Plzni na křižovatce vnikl letos v polovině února podle obžaloby do Fordu Focus stojícího na červenou, vyhodil z něj řidičku i s dítětem a ujel. Podobně drzý kousek předvedl i dva týdny předtím.

Teď stanul Martin Tolar (36) z Horšic na jihu Plzeňska před okresním soudem v Plzni. Ostřílený recidivista se ale postavil do role oběti. Tvrdil, že je mu ubližováno policisty i vězeňskou službou a nakonec k němu musela být přivolána záchranná služba. Líčení muselo být odročeno.

Tolar měl opakovaně problémy se zákonem. V rejstříku má více než desítku záznamů, vězení naposledy opustil vloni v září. Poté bydlel po známých, žil částečně jako bezdomovec.

V únoru se měl v Plzni zmocnit auta, ač v něm byla řidička. „Když jsem na Klatovské zastavila na semaforech, otevřel dveře u spolujezdce a chtěl svézt. Já to opa-kovaně odmítla. On si sedl vedle mě a řekl, ať vypadnu i s malou. Té je sedm a seděla vzadu. V tu dobu už brečela. Já vyndala klíče ze zapalování, on ale řekl: „ty mi dej“ a vytrhl mi je z ruky,“ popsala žena u soudu. Dodala, že oběhla auto a vyndala dítě. Tolar, kterého v soudní síni poznala, pak usedl na sedadlo řidiče a ujel. „Hrozně jsme se bála,“ uvedla s tím, že její dcera má dodnes strach, když potkají cizího muže.

Tolar při úniku před policií dojel do Oplotu, kde vůz odstavil a odcizil další auto. Šlo o VW Golf, jehož majitel se od něho na chvíli vzdálil. Zločinec, kterého v tu dobu už pronásledovali policisté, prchal přes jižní Plzeňsko a Klatovsko. Nakonec dojel do Kokořova u Žinkov, kde chtěl po místním 53letém muži, aby mu vydal telefon. To dotyčný odmítl. Tolar mu ale podle obžaloby přístroj vytáhl z kapsy a ujel mu s ním. Muž přitom upadl na zem a utrpěl lehké zranění. Krátce poté už Tolara zadrželi policisté ze zásahové jednotky.

Podle obžaloby se Tolar dopustil ještě dalších dvou trestných činů. Dva týdny před loupeží v Plzni usedl v Příchovicích do Nissanu Micra, za jehož volantem seděl 19letý mladík, a přikázal mu, aby jel. Když společně dojeli do Lužan a řidič zastavil na křižovatce, aby dal přednost v jízdě, vyhrožoval mu Tolar, ať jede, jinak ho odpráskne. Dojeli do Borov, kde Tolar řidiči opět vyhrožoval zastřelením. Mladík poté z místa utekl, zatímco Tolar s autem ujel. Kromě toho podle obžaloby poškodil pákovými kleštěmi auto svému příbuznému.

Z vazby bombarduje Tolar soud i další instituce řadou dopisů, stížností a podání. Již podal trestní oznámení na státní zástupkyni, soudkyni, policisty, lékaře, svého obhájce a dokonce i na ministryni spravedlnosti. „Vše je zmanipulované a ovlivněné. Jsou mi upírána práva, upírá se mi lékařské ošetření. Devět dní jsem ve věznici nejedl. Byl jsem napaden vězni, vězeňskou službou. Když jsem byl zadržen, tak mě spoutali, kopali mě do hlavy, stáli mi na krku, až jsem nemohl dýchat a odkrvil se mi mozek. Čekali, jestli to vůbec rozdýchám,“ líčil Tolar, který neúspěšně žádal o vyloučení soudce Jiřího Žižky pro podjatost. To senát odmítl.

Skutky uvedené v obžalobě Tolar popřel, konkrétně se ale odmítl vyjádřit. Jen dokola opakoval, že vše se děje ve strachu a bolesti a je mu ubližováno na zdraví. Nakonec dosáhl toho, že byla přivolána záchranná služba, která ho odvezla. Poté bylo líčení odročeno na neurčito. Tolarovi hrozí za loupeže a další trestné činy až deset let vězení.