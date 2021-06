Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, jenž mu snížil trest uložený Krajský soudem v Plzni.

Polívka, který má v trestním 15 záznamů včetně loupeže, soudu řekl, se vloni dostal v Nýrsku do sporu s Milanem K., jenž tam byl s partnerkou a známými. „Půllitr, co jsem měl v ruce, jsem rozbil, abych je vystrašil. Myslel jsem si, že když jim pohrozím, tak mě nechají,“ tvrdil Polívka s tím, že Milan K. pak sklenici také rozbil, přistoupil k němu, chytl ho za ruku a muži se začali postrkovat. „Točili jsme se, pak se váleli na zemi. Potom najednou odpadl a já jsem všude viděl krev. Byl jsem v šoku a nevěděl jsem, jak zranění vzniklo a odkud krvácí. Chtěl jsem mu pomoci, ale někdo mi začal zezadu dávat pěstí a kopat do mě, tak jsem utekl na ubytovnu, kde jsem bydlel,“ popsal útočník a doplnil, že pak si pro něj přišla policie. Za čin se u soudu omluvil.

„Rozbil půllitr a řekl „tak pojď“,“ sdělil poškozený. Během rvačky si všiml, že krvácí. „Lehl jsem si a už skoro nevnímal. Probral jsem se ve špitále. Doktor mi řekl, že je to docela vážné,“ vzpomínal Milan K., který v nemocnici strávil šest dní a marodil až téměř do poloviny září.

Podle soudkyně krajského soudu Heleny Przybylové si Polívka musel být vědom toho, co střep může na lidském těle způsobit. „Ale i tak zaútočil, a to na krk poškozeného,“ poznamenala. V neprospěch Polívky svědčil také znalecký posudek psychologa a jeho bohatá trestní minulost. „Co se polehčujících okolností týče, odlehčeně řečeno, dá práci nějaké najít. Přitěžujících je celá řada,“ sdělila soudkyně, která Polívku poslala na sedm a půl roku za mříže.

Následovalo ale odvolání a Vrchní soud v Praze nyní Polívkovi pobyt ve věznici s ostrahou zkrátil, a to na šest let. „Rozsudek je pravomocný,“ potvrdila Deníku mluvčí soudu Simona Heranová.