Na Domažlicku, Klatovsku, Tachovsku či Plzeňsku způsobil více než dvoumilionovou škodu. S krádežemi začal hned poté, co byl podmíněně propuštěn z vězení.

Nenechavec řádil od července 2020. Kradl na Domažlicku v Karlově Huti, Hájích či České Kubici, v Tupadlech na Klatovsku, v Třemešné a Hošťce na Tachovsku, v Horšicích, Stodě či Kozolupech na Plzeňsku. Majitele připravil o dva motocykly, bagr, elektrickou štípačku, manipulační kleště na dřevní kulatinu, kolejový vozík, elektromotory, nářadí a mnoho dalších věcí. „Případy byly z jednotlivých okresů postoupeny a sloučeny ke společnému řízení na oddělení obecné kriminality Domažlice,“ informovala domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že díky výborné práci policistů se podařilo dopadnout čtyřiačtyřicetiletého muže z Holýšova. Již bylo zahájeno trestní stíhání, před soud půjde i jeho kumpán, čtyřicetiletý muž ze Stoda, který byl spolupachatelem ve třech případech. „K některým krádežím došlo v době, kdy byl na území České republiky usnesením vlády vyhlášen nouzový stav,“ upozornila Brožová.

Starším ze zlodějů je podle informací Deníku Jiří M., který měl opakovaně problémy se zákonem. Odsouzen byl mimo jiné za to, že byl šéfem bandy pytláků, střílející zvěř na západě Čech. Rozsudkem Krajského soudu v roce 2018 a rozhodnutím Zemského soudu Amberg ve Spolkové republice Německo v roce 2016 byl odsouzen kromě jiného za zločin krádež k trestu odnětí svobody v délce 72 měsíců, z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn v květnu 2020 a zbytek trestu mu byl odložen na zkušební dobu šest let. Teď už je za mřížemi zpět. „Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného čtyřiačtyřicetiletého muže do vazby. Soudce akceptoval návrh státního zástupce, a tak je muž stíhán vazebně. Mladší z obviněných je stíhán na svobodě. Oběma hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ uzavřela Brožová.