„Dnes jsme podali k Okresnímu soudu v Klatovech návrh na potrestání, a to pro ublížení na zdraví,“ potvrdila v úterý Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Násilníkovi tak může být v případě uznání viny uložen až tříletý nepodmíněný trest.

Podle zdroje obeznámeného s případem napadl muž svoji o šest let mladší partnerku počátkem května na Horažďovicku, kde tehdy společně bydleli, a to bez důvodu. Útok byl razantní. Měl ji mlátit pěstí do obličeje, škrtit ji, smýkat s ní, roztrhat na ní noční košili. Když chtěla dům opustit, odmítl jí vrátit mobilní telefon. „Způsobil jí dvojnásobnou zlomeninu jařmového oblouku, zlomeninu šestého a sedmého žebra a řadu dalších zranění. Od 6. do 10. května byla hospitalizována v nemocnici,“ uvedl zdroj. Policejní mluvčí Dagmar Brožová Deníku potvrdila, že muž byl po činu na deset dní vykázán z domova.