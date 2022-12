Kahánek je nezaměstnaný. Aby nahradil absenci výplaty, neváhá vztáhnout ruku po cizím majetku. Ale často je při tom spatřen a dopaden, a tak si jen od loňského listopadu do začátku letošního prosince, tedy za necelých třináct měsíců, vysloužil šest soudních trestů! V listopadu 2021 dostal u klatovského soudu za krádež dvouměsíční podmínku, krátce poté byl trest zrušen a dostal za vše souhrnný trest pěti měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu dvou let. Už v dubnu 2022 ale vyfasoval u soudu v Plzni za krádeže 180 hodin obecně prospěšných prací, v červenci v Klatovech pak 300 hodin a na podzim už ho soud ve městě pod Černou věží poslal za krádeže na pár měsíců za mříže. Trest si odpykává ve Všehrdech. K soudnímu líčení tak už přijel v doprovodu vězeňské eskorty.

Jiřího Kahánka přivedla k Okresnímu soudu Klatovy eskorta. za mřížemi stráví dva roky.Zdroj: Deník/Milan KiliánZpovídal se z řady krádeží spáchaných před nástupem za mříže. První část se odehrála v prodejnách. „Odcizil epilátor v hodnotě 2999 korun, který si vložil do batohu a z obchodu bez zaplacení odešel,“ popsal jeden z případů státní zástupce Jan Hrubý. Další byly podobné, v prodejnách kradl kosmetiku, elektroniku, drahý alkohol, ale i třeba oblečení a jídlo. Když po něčem opravdu toužil, neváhal se vrátit. To je třeba případ minivibrátoru. Poprvé, když se ho snažil ukrást, mu vypadl před vedoucím, a tak raději zmizel. Vrátil se ale za pár dní a teď už ho schovaný pod oděvem pronesl ven. Kromě krádeží v obchodech se vloupal i do platebních automatů, např. na čerpací stanici, a jednou dokonce zapálil kontejner na elektroodpad. Plameny poškodily i další kontejner. Škody šly celkově do desetitisíců.

Proč to dělal, u klatovského soudu nevysvětlil. Vystačil si po celou dobu se třemi slovy – ano, hm a jasný. S pomocí obhájce Františka Steidla se mu ale podařilo uzavřít dohodu o vině a trestu, a tak mohl odejít poměrně spokojen. Byl mu totiž zrušen předchozí trest a za celkem 22 skutků mu soudce Petr Sperk nově uložil souhrnný společný trest ve výši 18 měsíců, který si odpyká ve věznici s ostrahou. Pobude tam ale déle, hned po líčení mu byla totiž při veřejném zasedání přeměněna pětiměsíční podmínka. Musí také uhradit škodu ve výši bezmála 50 tisíc korun. Vše je pravomocné.