Krajský soud v Plzni ho sice odsoudil za pokus vraždy, za který mu hrozil až dvacetiletý pobyt za mřížemi, ale mimořádně mu uložil podmíněný trest.

Muž se podle obžaloby vloni 22. listopadu pohádal se svou manželkou, zdravotní sestrou, a to kvůli její údajné nevěře s jejím dvacetiletým spolupracovníkem ve Fakultní nemocnici Plzeň. Volal pak ještě její nadřízené a trval na tom, že s tímto mužem sloužit nebude. Když o dva dny později zjistil, že jeho manželka má noční směnu společně se svým údajným milencem, rozhodl se jednat. „Uložil ve svém bydlišti do batohu pět kuchyňských nožů a jeden nůž si připevnil k opasku, v bydlišti zanechal bez dozoru šestiletého syna, a takto vyzbrojen vyjel na kole do Fakultní nemocnice s úmyslem usmrtit svou manželku a jejího domnělého milence. Po cestě opakovaně telefonoval manželce na mobilní telefon, kdy jí opakovaně sděloval, že je podřeže, rozmlátí jim hlavy, vykuchá je, stáhne je z kůže, rozstřílí je a podobně,“ uvedl v obžalobě státní zástupce a dodal, že v útoku Martinovi M. zabránili přivolaní policisté, kteří ho zadrželi.

Sestřička i mladík popřeli, že by spolu měli poměr. Martin M. soudu tvrdil, že výhrůžky nemyslel vážně. „Nikomu jsem nechtěl ublížit, pouze vystrašit a ponížit manželku, aby se to mezi námi dalo dohromady, abychom fungovali jako rodina. Neměl jsem žádný úmysl někoho zabít, natož ještě něco rozbíjet nebo něco jiného. Prostě jsem chtěl vyřešit naši rodinu,“ řekl Martin M. v závěrečné řeči.

I když podle obžaloby jednoznačně spáchal pokus vraždy, netrval státní zástupce na jeho nepodmíněném odsouzení. „Mám za to, že pan obžalovaný není osobou, která by nutně musela skončit ve výkonu trestu odnětí svobody, doufám, že mě v tomto směru tedy nezklame, že si vezme ze svého jednání a projednání zde před soudem vezme dostatečné ponaučení,“ uvedl.

Senát se s jeho názorem ztotožnil a Martina M., který měl dosud čistý trestní rejstřík, potrestal tříletým trestem, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let. Po celou dobu musí být pod dohledem probačního úředníka. Verdikt je pravomocný.