Nehoda se stala 21. června před polednem, kdy senior z Klatovska jel se Škodou Octavia, která neměla platné osvědčení o technické způsobilosti, směrem od Plzně na Klatovy. Za Švihovem, po projetí pravotočivé zatáčky, náhle přejel na rovném úseku do protisměru. Protijedoucí řidič ve Volvu V60 na něj troubil a blikal a sám brzdil a snažil se uhnout ke krajnici, ale střetu s octavií, která se na něj řítila, aniž by jakkoli zpomalovala, zabránit nedokázal. Náraz byl fatální pro 90letou ženu v octavii, matku řidiče. Z místa ji sice ještě transportoval vrtulník, ale již ji nebylo možné zachránit. Její syn i 42letý řidič druhého vozu utrpěli zranění, s nimiž byli převezeni do nemocnice.

Při nehodě zabila kamarádku, těžce zranila dvě děti. Dostala podmínku

Viník nehody podle informací Deníku policistům řekl, že měl před nehodou kolaps. Připisoval to kardiostimulátoru, který byl již na konci své životnosti a již předtím podle něj vykazoval při kontrolách nestandardní hodnoty. Znalec z oboru zdravotnictví ve svém posudku potvrdil, že kardiostimulátor se sice skutečně blížil konci své životnosti, ale uvedl, že všechny základní funkce přístroje byly plně zachovány.

Termín hlavního líčení podle informací Deníku dosud nebyl stanoven. Řidiči hrozí až šest let vězení. Není to jeho jediný problém, aktuálně běží jeho další soudy, a to kvůli hospodářské trestné činnosti, konkrétně tunelování jedné z firem na Klatovsku.