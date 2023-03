Ale najdou se i opačné případy. Patří mezi ně i matka z Klatovska. Když u svého 14letého syna, který měl opakovaně problém s drogami, našla sáčky s konopím, došla jí trpělivost a dotáhla ho na policii, kde vše oznámila a drogy odevzdala. Mělo to úspěch. Mladíka sice potrestal soud, ale byla to pro něj natolik výchovná lekce, že už skoro rok seká dobrotu.

Obchvat Klatov se rýsuje, nyní se ve velkém staví mosty

Chlapec, který pochází ze slušné rodiny, kouřil marihuanu už od sedmé třídy základní školy. Utíkal z domova, v domácnosti kradl, měl sníženou známku z chování pro záškoláctví a podobně. Rodiče ale dělali vše pro to, aby z něj nebyl narkoman, nýbrž slušný kluk. „Matka nezletilého dokonce nechala v souvislosti se závislostí na marihuaně hospitalizovat v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde byl na podzim 2021, a od ledna do března 2022 byl na internátním pobytu ve Středisku výchovné péče v Plzni,“ popsala Deníku klatovská soudkyně Martina Šimánková, která se případem zabývala. Doplnila, že ač tam byl chlapec dobře motivován a byl dle svých slov rozhodnut neužívat návykové látky, krátce po propuštění matka v jeho dětském pokoji našla dva plastové sáčky, v nichž bylo více než 12 gramů sušiny konopí. Syn jí sice tvrdil, že je tam schoval pro kamaráda, nicméně to už míra její trpělivosti přetekla. „Šla na policii, kde vše oznámila a drogy odevzdala. Před soudem později uvedla, že už měla všeho dost a chtěla, aby si její syn uvědomil, že to takto už dál nejde a že se to musí nějakým způsobem řešit,“ vysvětlila Šimánková.

Z Klatov do Železné Rudy novým vlakem. RegioFoxy dorazí příští rok

Mladíka soudkyně potrestala jen symbolicky. Uložila mu napomenutí s výstrahou, což je vůbec nejmírnější opatření, které lze použít, a také výchovné omezení neužívat návykové látky. Zohlednila přitom, že od loňského dubna až do letoška mladík s drogami žádné problémy neměl. Přispělo k tomu hned několik faktorů. Za prvé zapůsobil otec nezletilého, který ho brigádnicky zaměstnává ve firmě, a pomohlo i to, že chlapec začal na podzim navštěvovat střední školu, která ho baví, byť v prospěchu nepatří mezi nejlepší. „Velkým ponaučením pro něj bylo i celé projednávání věci na policii a před soudem. Oba rodiče uvádějí, že od té doby je vše v pořádku,“ uzavřela soudkyně Šimánková.