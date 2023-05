Policie odložila případ úmrtí tříměsíčního dítěte, se kterým byli rodiče loni v prosinci z pohotovosti, kam jeli kvůli horečkám a křečím, posláni domů. Podle závěru vyšetřování na smrti miminka nenese podíl žádná cizí osoba.

Smrt tříměsíčního dítěte, které zemřelo před loňskými Vánocemi v Klenčí pod Čerchovem poté, co ho předchozí den z pohotovosti v nemocnici v Domažlicích poslali domů, ač ho tam rodina přivezla s horečkami a křečemi, byla objasněna. Podle policie chlapeček zemřel z chorobných příčin a podíl na jeho smrti nenese žádná cizí osoba.

Blízcí zemřelého miminka v prosinci Deníku řekli, že stav 3,5měsíčního Petříka se 21. prosince večer výrazně zhoršil. Celý se klepal, byl bledý, měl křeče a teplotu. „Dali jsme mu čípek do zadečku, oblékli jsme ho a hned jsme jeli na pohotovost,“ uvedla babička miminka. Dodala, že tam mu naměřili přes 39 stupňů Celsia. „Lékař nám řekl, že dítě má jen rýmu a kašel a poslal nás domů,“ posteskla si. „Já ho upozorňoval, že se celý úplně klepal, že měl křeče, ale nenechali si ho v nemocnici, což podle mě měli,“ myslí si Petříkův táta.

Dodal, že s partnerkou chlapečka, který byl jejich prvním dítětem, celou noc hlídali. „Nic nejedl, nekojila jsem ho, dávala jsem mu jen čaj,“ řekla matka. Ráno rodina zjistila, že dítě nereaguje na podněty. „Měli si ho nechat v nemocnici,“ myslí si zdrcená matka. „Udělali jsme, co jsme mohli, my žádnou vinu neneseme, ale přišli jsme o naše jediné dítě,“ doplnil tatínek Petříka. Lékařská zpráva z nemocnice potvrzuje, že miminko mělo teplotu 39,3 stupně Celsia a že byli rodiče posláni domů, kde měli mít miminko v teple a podávat mu čípky proti horečce a kapky do nosu.

Domažlická nemocnice po smrti dítěte jednoznačně odmítla, že by pochybila, a ohradila se proti tomu, že je smrt miminka dávána do souvislosti s předchozí návštěvou na pohotovosti. Za pravdu jí nakonec dala i policie, která po nařízené pitvě a všech laboratorních výsledcích případ v dubnu odložila. "Došli jsme k závěru, že na smrti dítěte nemá podíl žádná cizí osoba, chlapeček zemřel z chorobných příčin," uvedla 27. dubna policejní mluvčí Dagmar Brožová.