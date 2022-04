Na úterním zasedání ale svědek hovořil zmateně a během líčení svou výpověď několikrát změnil. V noci 23. listopadu se dle jeho úterní výpovědi vrátil z pracovní cesty v Itálii domů do obce Podhradí. Ihned po příjezdu zamířil dovnitř domu, kde potkal svou matku, se kterou se pouze pozdravil. „Když jsem si dával věci do pokoje, viděl jsem světla auta a ze zvědavosti se šel podívat k oknu,“ řekl u soudu.

Tuningové vozy sledovala policie i kriminálka, řešili desítky přestupků

Obhájce Novotného však upozornil na to, že při původním hlavním líčení svědek uvedl, že událost pozoroval společně se svou matkou a najednou tvrdí, že na ni koukal sám. „My jsme to ale sledovali společně. Matka byla dole a já nahoře a komunikovali jsme o tom,“ opravil se svědek, který nebyl schopný ani říci, jakým vozem se pak jel k místě činu podívat. Nedokázal ani říci, zda obžalované zná. Vymlouval se na nemoc a na špatnou paměť. „Nejprve říkal, že mě nezná podle jména, pak že mě zná podle jména. Nedokázal vysvětlit, odkud mě zná a já pochybuji o jeho duševním zdraví,“ reagoval na výpověď obžalovaný Novotný.

Soud bude kvůli nejasnostem zajišťovat ještě další důkazy a líčení bude pokračovat v polovině června.

Matka z Doubí, která zabila svou tříletou holčičku, byla obviněna z vraždy

Případ se dostal k soudu až v roce 2019, protože předtím chyběly důkazy. Po deseti letech se ale přihlásil utajený svědek, který podrobně popsal, co se tehdy stalo. Soudu v Plzni ale důkazy nestačily a dvojici roku 2020 zprostil obžaloby. To však následně Vrchní soud zrušil a případ vrátil zpět do Plzně.

Novotný i Šepták celou dobu tvrdí, že jsou nevinní,v případě, že by je soud uznal vinnými, hrozí jim až výjimečný trest.