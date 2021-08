Strojvedoucí Radim Růžička tak ve čtvrtek odešel od soudu zproštěn obžaloby. Podle soudu šlo o systémové selhání na železnici. Uvedl to dnes server iDNES.cz s tím, že rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se ještě v soudní síni odvolal.

"Soudkyně Věra Mathauserová smetla obžalobu ze stolu a vyslovila názor, že na mimořádné železniční události se škodou přes 20 milionů korun, kde jen shodou náhod nedošlo ke ztrátám na životech, se podílela celá řada nesrovnalostí a pochybení," konstatoval server.

Podle soudkyně zjistila Drážní inspekce absenci zabezpečovacího zařízení, které by aktivně bránilo strojvůdci překročit nejvyšší povolenou rychlost. Strojvedoucího měl zaměstnavatel seznámit se změnami na trati a to prokazatelně. To se ale nestalo. Dočasná pomalá jízda v opravovaném úseku se později změnila na trvalou pomalu jízdu. To se ale nepromítlo do jízdního řádu, kde je uvedena i rychlost vlaku.