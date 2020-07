Na podzim roku 2018 střelil do hlavy svoji sedmatřicetiletou družku, která na následky zranění po několika dnech zemřela. Svůj čin Aliu spáchal před očima jejich tehdy pětiletého syna, což mu u soudu přitížilo. Součástí trestu je i finanční odškodnění pro poškozené a zdravotní pojišťovnu v souhrnné výši šest milionů korun. Drtivou část by přitom měly dostat tři děti zavražděné ženy. Rozsudek však zatím není pravomocný – Aliu se na místě odvolal.

Během soudů se Albánec hájil tím, že k výstřelu v areálu firmy na okraji Rokycan nedošlo úmyslně, ale víceméně náhodou. Tomu však soud neuvěřil, podle něj se jednalo o úmyslný čin.

„Obžalovaný uvedl, že pistoli vyndal až během rozhovoru s poškozenou. Na videozáznamu z areálu firmy je však vidět, že od jeho vystoupení z auta až k záblesku od výstřelu uběhlo pouze šest vteřin. Svědkova varianta by trvala mnohem delší dobu,“ řekl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Jan Hostaš.

Chvíli po výstřelu Aliu z místa odjel, motivem činu měla být žárlivost.

„Po dvou letech trápení jsme se dočkali nějakého rozsudku, ale myslím si, že měl dostat víc. Ani mě nepřekvapilo, že se odvolal. Na druhou stranu to vítám, protože věřím, že se přihlédne k dalším skutečnostem a trest bude vyšší,“ řekl po rozsudku v budově soudu otec zavražděné.

Na mysli měl třeba to, že střela mohla v autě trefit i dítě. „Mohla to pak být i dvojnásobná vražda. U soudu se bohužel neprokázalo týrání mé dcery – jsou svědci, kteří to viděli.

A v jeho bytě se našly také drogy,“ doplnil. Právě kvůli drogám už byl Aliu jednou odsouzen. V roce 2017 ho však lounský soud za dobré chování pustil na svobodu. I k tomu, že vraždil ještě ve zkušební době, plzeňský soud při rozhodování přihlédl.