Krajský soud (KS) v Plzni udělal ve čtvrtek odpoledne definitivní tečku za neštěstím na příměstském táboře v Rokycanech, na němž se při chemickém pokusu zvaném faraonův had velmi vážně popálila tehdy šestiletá Natálka a zraněny byly další dvě děti.

Lektorce tábora, Lucii Skořené, soud uložil desetiměsíční trest. Téměř na polovinu tak zmírnil únorový rozsudek Okresního soudu Rokycany. Již dříve byla potrestána vedoucí tábora Martina Skočilová. Krajský soud jí uložil taktéž podmíněný trest, musí ale zaplatit odškodné ve výši bezmála 4,5 milionu korun.

Neštěstí se stalo v srpnu 2019 na příměstském táboře v rokycanské lokalitě Bílá halda při chemickém pokusu. Při něm podle obžaloby Skočilová se Skořenou pochybily. „Obžalované se domluvily, že na pěti stanovištích zopakují chemický jev s názvem faraonův had. První pokus byl neúspěšný a opakoval se v nedostatečném časovém odstupu. Při dolévání lihu do ohniště došlo k prudkému vzplanutí par, což mělo za následek popálení tří dětí v těsné blízkosti,“ uvedla státní zástupkyně Ivana Dragunová. Ženy podle ní nezabezpečily prostor tak, aby svěřenci přihlíželi z bezpečné vzdálenosti. Popáleny byly dvě dívky a jeden chlapec. Nejhůře dopadla tehdy šestiletá Natálka. Utrpěla hluboké popáleniny 3. stupně na více než čtyřiceti procentech těla. Dívenka byla letecky transportována do pražské nemocnice Královské Vinohrady na specializovanou kliniku. Za sebou už má přes dvacet náročných operací a další zákroky ji čekají. Učila se znovu chodit i jíst, jenže kromě zdravotních komplikací se u ní objevují psychické problémy a emoční výkyvy. „Pohled na potomka, ze kterého vede patnáct různých hadiček, napojených na obří aparát kontrolující a zajišťující životní funkce, to nechce zažít žádný rodič,“ řekla v minulosti Deníku Natálčina maminka.

Vloni v červenci vynesl ve věci rozsudek Okresní soud Rokycany. Soudce Ivo Hruška vyměřil Martině Skočilové dvouletý trest podmíněně odložený na 3,5 roku a tříletý zákaz pořádání obdobných projektů. Lucie Skořená vyfasovala osmnáct měsíců s dvouletou podmínkou a rovněž jí byl uložen zákaz organizovat tábory pro mládež, a to po dva roky.

Odvolala se ale státní zástupkyně, obžalovaná a poškození. Případem se tak zabýval KS Plzeň, který oba verdikty zrušil. Ve věci Skočilové rozhodl nově. „Soud obžalovanou uznal vinnou ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Byl jí uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Obžalované byla uložena povinnost, aby podle svých sil uhradila škodu způsobenou trestným činem. Dále jí byla uložena povinnost uhradit na náhradě škody a nemajetkové újmy částku v celkové výši 4 456 025 Kč. Poškození byli se zbytkem svých nároků na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních,“ informovala Deník mluvčí soudu Jana Rubášová.

Případ Skořené vrátil KS do Rokycan k novému projednání. V únoru dostala osmnáctiměsíční trest, odložený na zkušební dobu dvou let, a k tomu dvouletý zákaz pořádání příměstských táborů. Následovalo ale další odvolání, a tak KS musel věc opět řešit. Tentokrát rozhodl již definitivně. „Krajský soud v Plzni k odvolání obžalované zrušil rozsudek Okresního soudu v Rokycanech v celém rozsahu a znovu rozhodl tak, že obžalovanou uznal vinnou ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Byl jí uložen trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem na dobu 15 měsíců,“ uvedla Rubášová. Verdikt je již konečný. Jedinou možností je dovolání k Nejvyššímu soudu.