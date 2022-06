Vachtl podle obžaloby vzbudil v Pavlu J., jednom ze subdodavatelů, zdání, že je to právě on, kdo rozhoduje o zakázkách. Když ho Pavel J. požádal o to, aby dostával více zakázek, měl si za to Vachtl říct o provizi. „Svůj požadavek stanovil na 10 korun za každou odpracovanou hodinu pracovníka Pavla J., později částku navýšil na 15 korun za hodinu,“ uvedla státní zástupkyně Brožová. Dodala, že částky byly předávány od února 2020 do ledna 2021 na benzinové čerpací stanici, v obchodním centru i jinde v regionu. Celkem si měl Vachtl přijít na 81 tisíc korun.

Obžalovaný, který během trestního stíhání u firmy povýšil ze stavbyvedoucího na vedoucího střediska, před soudem vinu jednoznačně odmítl. „Jsem nevinen. Nikdy jsem žádný úplatek nežádal a nedostal. A je mi líto, že tady dnes stojím,“ prohlásil Vachtl. Dodal, že Pavla J. mu doporučil jeho nadřízený, když měli nedostatek lidské síly a potřebovali ji od subdodavatelů. Potvrdil, že se scházeli na různých místech, ovšem důvodem podle něj bylo řešení různých pracovních záležitostí, nikoli přebírání peněz.

Řekl, že ze začátku při spolupráci s Pavlem J. vše klapalo, první zádrhel se objevil někdy v říjnu 2020, kdy si Pavel J. fakturoval vyšší počet odpracovaných hodin, než byl reálný. „Po výměně názorů, že se nás snaží okrást, fakturu předělal a my ji zaplatili,“ řekl Vachtl s tím, že pak spolupráce pokračovala, později ale vyvstaly další problémy a nakonec se s Pavlem J. dostal do sporu, když si dotyčný opakovaně fakturoval za úklid sněhu pro Správu železnic mnohem více, než ostatní subdodavatelé, a on to odmítal proplatit. Pavel J. si prý stěžoval nejprve jemu, že mu bere živobytí, pak se sešel i s Vachtlovými nadřízenými. Když neuspěl, šel s firmou do soudního sporu. „Myslím si, že Pavla J. k tomu, co vypověděl, vede pomsta. A že potřebuje moji prohru k soudnímu sporu s námi,“ uzavřel Vachtl.

Líčení bude pokračovat v srpnu výslechem poškozeného a prováděním dalších důkazů. Obžalovanému hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.

