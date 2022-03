Incident se odehrál 8. února po poledni v místě pod Malým Špičákem, kde pracovníci NP Šumava prováděli kontrolu, zda se někdo nepohybuje v zakázaném území. „V uvedené lokalitě se nacházeli dva muži, kteří na výzvu k předložení osobních dokladů nereagovali a byli poučeni, že se nacházejí v místech, kam je vstup osobám zakázán. Následně došlo k incidentu, kdy dva pracovníci parku utrpěli zranění,“ řekla bez bližších podrobností Ladmanová.

Podle informací Deníku strážci vypověděli, že Jiří B. udeřil 57letého ochránce přírody lyží do hlavy a když oba upadli, kopal do něj lyžařskými botami. Poté měl být zraněn i druhý, 45letý strážce. Na pomoc si zranění přivolali Horskou služba Šumava. „Strážce jsme ošetřili a poté jsme zajistili jejich transport k vozu na Špičáckém sedle. Jeden utrpěl vážné poranění hlavy, k dalším zraněním se nebudu blíže vyjadřovat,“ řekl tehdy Deníku náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. Oba muži byli ošetřeni v Klatovské nemocnici a byli v pracovní neschopnosti. „Šlo o brutální napadení. S takovým případem jsme se ještě nesetkali,“ konstatoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Jiří B. vinu popírá. Krátce po události dokonce vystoupil v reportáži TV Prima, kde tvrdil, že se vše odehrálo jinak, že napaden byl on. „Strážce mi trhal vlasy, mlátil mě do hlavy. Vůbec jsem to nepochopil. Překračují svoje pravomoci,“ tvrdil Jiří B.

Policie ale na základě výslechů, vyžádaných zdravotnických posudků a dalších důkazů došla k závěru, že se násilí proti úřední osobě dopustil a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělila podezření z trestného činu. Jiří B. si může podat stížnost.