"Vinen se necítím. Nic jsem jako řidič nezanedbal," řekl u soudu Jurčík. "Když jsem se blížil k místu odbočení, dal jsem směrovku, ve zpětném zrcátku jsem se přesvědčil, že za mnou nic nejede. V okamžiku, kdy jsem při odbočování najel do levého jízdního pruhu, přišel náraz," popsal nehodu.

"To místo znám dobře, jezdím tam denně a vím, že je tam velký provoz, proto se vždycky pečlivě podívám. V armádě jsem cvičil řidiče, takže jsem zvyklý chovat se na silnici odpovědně. Kdy by čekal že policejní auto přiletí v obci do zatáčky takovou rychlostí," dodal.

Jak dále ve své výpovědi uvedl, sirénu policejního auta neslyšel, blikající majáky zaregistroval až v době srážky. Při nárazu byl traktor rozpůlen. Jeho řidič vylezl, pomohl ještě ven z auta řidiči policejního vozu a společně vytáhli také policistku.

Za srážku s policisty může jít traktorista do vězení

Jak vypověděl řidič policejního vozu, do pronásledování vozidla BMW, které ujíždělo v souvislosti s trestnou činností, se posádka havarovaného vozu pustila na okraji Boru. "Zapnuli jsme výstražné znamení, světelné i zvukové a pronásledovali jsme ujíždějící vozidlo směrem na Skviřín a Holostřevy. Před Holostřevy jsem výrazně zpomalil. Na konci obce jsme se drželi při středu vozovky, abychom viděli pronásledované vozidlo," popsal.

Traktor podle jeho slov posádka policejního vozu viděla. "Nic nenasvědčovalo, že by odbočoval, tak jsme jej začali předjíždět, najednou došlo k nárazu." Jak policista u soudu uvedl, absolvoval školení na stíhání vozidel, během své praxe se několika honiček jako řidič policejního vozu zúčastnil. "I při pronásledování jsem se snažil jet tak, abych věděl, že zatáčky bezpečně projedu a nikoho neohrozím," doplnil.

Nehodu popsala také policistka, která při ní utrpěla nejvážnější poranění. Kromě několika zlomenin a tržných ran to bylo mimo jiné i poškození plic. S dechem má problémy dodnes. "Až když kolega začal traktor předjíždět, zahlédla jsem, že začíná odbočovat. Pak už si pamatuji jen ránu a to, jak mne vytahovali z auta," uvedla.

Soudce Miroslav Vajgant jednání po výslechu svědků odročil. K nehodě již byly vypracované znalecké posudky, soud ale nechá udělat ještě jeden. "Necháme znaleckým ústavem vypracovat revizní znalecký posudek," vysvětlil soudce.