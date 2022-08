Novinky.cz dále uvádí, že podle žalobce Ondřeje Wendlera měla dvojice od roku 2019 do srpna následujícího roku v úmyslu společně získávat finanční prospěch protiprávně provozovat devět hracích automatů, aniž byl u nich byl zajištěn přenos herních a finančních dat do kontrolního systému ministerstva financí. Čímž nebyly splněny zákonné povinnosti pro řádný provoz těchto přístrojů.

Obvinění padlo na základě razie v herně Evropa ve Stříbře, odkud předloni celníci odvezli několik výherních automatů. Provedli také domovní prohlídku v bytě zastupitele. „Celníci hledali souvislosti s kasinem, které jsem kdysi vlastnil. V současnosti ale s kasinem už nic společného nemám. Z bytu nic neodnesli, ani počítač, ani dokumenty,“ řekl tehdy Holeček Deníku.

Zastupitel byl do vedení města zvolen za Nezávislé pro Stříbro. Podle starosty Martina Záhoře se jedná o zastupitelovu záležitost. „S činností vedení města a zastupitele to nemá nic společného. David Holeček je fyzická osoba, je to jeho soukromá záležitost. Rozsudek navíc není zatím pravomocný. Samozřejmě ctíme presumpci neviny. Více se k tomu nechceme vyjadřovat,“ řekl starosta.

Oba obžalovaní si ponechali lhůtu pro podání odvolání.