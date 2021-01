V dubnu loňského roku měl podle obžaloby vniknout za použití násilí do rodinného domu v Souměři, ve kterém několikrát udeřil poškozeného muže (1951) do obličeje. Měl mu také vyhrožovat zabitím.

Uvedeného skutku se dopustil v době, kdy měl být v izolaci, neboť několik dní předtím byl pozitivně testován na onemocnění covid-19, soud jej proto posuzoval ze šíření nakažlivé nemocni z nedbalosti.

Obžalovaný muž svoje jednání nepopíral. „Nechtěl jsem se s poškozeným potkat. Jel jsem za jeho dcerou, která žije v sousedním domě a která mi po telefonu říkala, že má horečky. Vezl jsem jí vývar,“ uvedl.

Před domem prý viděl poškozeného, který měl obžalovanému začít nadávat. Následovala hádka, při které obžalovaný rukou rozbil sklo dveří. Muži se pak měli ještě chvíli postrkovat, obžalovaný pak odjel. „Neměl jsem se nechat vyprovokovat, jsem si toho vědom a trest přijmu.“

Výpověď poškozeného se v některých věcech lišila. Podle jeho slov zaslechl zvonek, hned poté řinčení skla a najednou za ním obžalovaný přišel do obýváku, kde se dohadovali a poškozený dostal několik ran do obličeje a do hrudi. „Poté jsem z místnosti utekl a zavolal policii,“ uvedl poškozený.

Obžaloba nakonec při závěrečné řeči vypustila přečin nebezpečného vyhrožování, neboť to poškozený ve své výpovědi vyvrátil. Vedle přečinu šíření nemoci z nedbalosti tak soud také posuzoval přečin porušování domovní svobody. Obžalovaný navíc musí uhradit vzniklou škodu na poškozených dveřích, která činí necelých tisíc korun.