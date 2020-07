Holčička mu vzdorovat nedokázala. Plzeňský soud ale teď přesvědčil Miloslava Ch., že takové jednání normální není. Potrestal ho podmínkou.

Miloslav Ch. z Klatovska se s dívčinou matkou seznámil v roce 2017. Na počátku roku 2018 se ženou, která je o 14 let starší a která má kromě holčičky ještě dva syny, začal bydlet. Vztah ale dlouho nevydržel, pár se na počátku roku 2019 rozešel. Důvodem bylo i to, že se ženě měly ztrácet věci a z jejich krádeže podezírala právě Miloslava Ch., jenž byl v minulosti opakovaně soudně trestán, a to i nepodmíněně.

Pak ale vyšlo najevo něco mnohem horšího. Holčička se matce svěřila, že byla otčímem sexuálně zneužívána. „V přesně nezjištěném počtu případů ve snaze se sexuálně uspokojit požadoval po nezletilé, aby mu rukou třela penis, hladil ji na přirození pod kalhotkami, zasouval jí do přirození prsty a nepřestával s tím, ani když křičela, ať toho nechá. Říkal jí, že už je velká holka a že tatínci to normálně holčičkám dělají,“ uvedl v obžalobě státní zástupce, podle něhož nebylo dítě vzhledem ke svému věku a obavám z trestu schopno se ubránit.

Miloslav Ch. tvrdí, že je nevinen. Soudu řekl, že za obviněním stojí jeho bývalá družka, která se mu chce pomstít.

Krajský soud v Plzni mu ale neuvěřil a za pohlavní zneužití ho odsoudil k tříletému trestu, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let. Zároveň mu uložil zaplatit dítěti 100 000 korun jako nemajetkovou újmu. Předseda senátu Tomáš Mahr v odůvodnění rozsudku uvedl, že dítě bylo zkoumáno znalkyní, která potvrdila, že jeho výpověď je věrohodná. „Co se týče znaleckého zkoumání obžalovaného, pak nejde, mám-li použít lidový název, o čistého pedofila. Vykazuje známky hebefilie, tedy preferenci mladších sexuálních objektů. Opakovaně si hledá starší partnerky, aby mohl být v blízkosti mladších dívek,“ upozornil Mahr.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu, státní zástupce se na místě odvolal. Matka zneužité dívky si přeje vyšší trest. „Byla bych nejradši, kdyby ho odsoudili na tak dlouho, aby s dcerou nemohl být v kontaktu až do jejích osmnácti let,“ řekla Deníku před soudní síní.