K sexu nutil při rodinných pobytech na Šumavě svoji mladičkou neteř. Když se dívka bránila a připomínala mu, že je ženatý, reagoval slovy, že je to v pořádku, neboť ona je z rodiny. Teď za to klatovský okresní soud potrestal Petra M. (42) podmínkou.

SVLÉKAL SE DO NAHA

Dívka z Plzně jezdila se svou rodinou na víkendy a na prázdniny na chatu na Železnorudsko. Tam se pravidelně potkávala se svým strýcem Petrem M. ze severních Čech, který tam také jezdil se svými blízkými. Podle obžaloby se muž místo jako hodný strýček projevil vůči své mladičké příbuzné jako sexuální predátor. Začal s tím v době, kdy jí bylo pouhých 14 let, a trvalo déle než dva roky, než vše vyšlo najevo. Podle obžaloby ji přemlouval, aby se s ním líbala, přičemž jí zasouval jazyk do pusy, pouštěl jí porno, osahával ji po celém těle, při stolním tenisu se před ní svlékal do naha a ukazoval jí penis. Zasouval jí prsty do vaginy, masturboval před ní, chtěl po ní, aby se ho dotýkala. Také ji přemluvil k felaci a ejakuloval jí do úst. Požadoval po ní dokonce soulož, s čímž ale neuspěl. „Dopustil se zvlášť závažného zločinu pohlavního zneužití a přečinu ohrožování výchovy dítěte,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

ODEŠEL S PODMÍNKOU

V přípravném řízení se Petr M. doznával jen částečně a tvrdil, že dívka dělala vše dobrovolně, ale u soudu už nic nepopíral a rozhodl se uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Dostal dvouletý trest, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let. „Ukládaný trest je za uvedený skutek adekvátní. Zohledněno bylo uzavření dohody o vině a trestu,“ uvedl předseda soudního senátu Petr Sperk. Verdikt je pravomocný.